Россиянка хотела освоить навыки продаж, но потеряла почти 1 млн рублей на онлайн-курсах

Жительницы Свердловской области и Дагестана пожаловались на продавца онлайн-курса по продажам. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Женщины хотели научиться привлекать клиентов и нашли в Telegram тематический канал. Автор предлагал дистанционное обучение для желающих освоить навыки продаж, и россиянки заинтересовались этим предложением. После устного обсуждения условий договора одна из них перевела на карту разработчика онлайн-курсов 469 тыс. рублей, а другая — 900 тыс. рублей.

Однако как только клиентки приступили к обучению, они разочаровались в компетентности преподавателя. По их мнению, он давал лишь поверхностные сведения. Женщины решили вернуть деньги за образовательный продукт, но их требования остались без удовлетворения.

«Договоры об оказании информационно-консультационных услуг не были заключены с потребителями в установленной форме, Управлением Роспотребнадзора принято решение об объявлении ИП Ершовой Е.Ю. предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — отметили в надзорной службе.

Ранее мошенник продавал туристам поддельные антиковидные сертификаты и лишился свободы.