Путин заявил о запуске программы повышения квалификации для медиков скорой помощи

Президент России Владимир Путин заявил о запуске программы повышения квалификации для сотрудников скорой помощи. Данной информацией глава государства поделился на пленарном заседании Форума будущих технологий, сообщает ТАСС.

«Конечно, нужно будет запустить специальные программы повышения квалификации медицинских работников приемных отделений и бригад скорой помощи», – сказал Путин.

Он отметил, что особое внимание нужно уделить экстренной медицинской помощи, когда вопрос спасения жизни человека зависит от считанных минут. По словам президента, программа касается как работников скорой помощи в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

Глава государства также указал, что нужно кардинально модернизировать приемные отделения больниц, оснастить их современным реанимационным оборудованием.

До этого Путин предложил увеличить выплаты медикам в селах и малых городах.

Ранее Путин рассказал, что Россия приблизилась к созданию лекарства от рака.