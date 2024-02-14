В Петербурге ликвидировали пожар в автосервисе

Пожар в автосервисе на юге Санкт-Петербурга, во Фрунзенском районе, полностью ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

«Пожар в здании автосервиса в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что размер здания — 15 на 40 м. Огонь охватил площадь в 200 «квадратов». Пожарным оперативно удалось ликвидировать открытое горение, а затем локализовать пламя. В ведомстве обратили внимание, что данные о пострадавших не поступали.

До этого стало известно, что информация о возгорании на улице Салова, в доме №31 поступила в 14:52 мск. К ликвидации пожара привлекли от МЧС пять спецмашин и 20 спасателей.

По информации Telegram-канала Mash на Мойке, объект, где произошло возгорание, находился рядом с заправкой с пропаном.

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