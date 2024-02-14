Путин рассказал о достижениях российских врачей-онкологов

Больше половины онкологических заболеваний у граждан России в данное время выявляются на начальной стадии. Об этом РИА Новости заявил президент России Владимир Путин.

«В результате сейчас больше половины онкологических заболеваний выявляются на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный. На 60% выросли объемы химиотерапии, более чем на 25% лучевой терапии, с 2020 года проводится протонная терапия», — заявил Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

Глава государства отметил, что такие показатели стали возможны благодаря высоким стандартам диагностики, терапии и реабилитации, которые были распространены на территории всей России.

До этого исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что комбинация двух препаратов повысила частоту иммунного ответа среди пациентов с раком легкого более чем в пять раз.

Ранее врач объяснила, поможет ли анализ на онкомаркеры выявить рак.