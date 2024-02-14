Путин заявил, что Россия приблизилась к созданию вакцины от рака

Президент России Владимир Путин заявил, что российские ученые вплотную подошли к созданию вакцин от рака. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения», — заявил глава государства.

Он выразил надежду, что в ближайшее время они будут применяться в качестве мер индивидуальной терапии.

Также Путин заявил, что больше половины онкологических заболеваний у граждан России в данное время выявляются на начальной стадии. По его словам, на 60% выросли объемы химиотерапии, более чем на 25% лучевой терапии, с 2020 года проводится протонная терапия.

Путин отметил, что такие показатели стали возможны благодаря высоким стандартам диагностики, терапии и реабилитации. Также сообщалось, что российский президент предложил повысить уровень выплат врачам в небольших населенных пунктах.

Ранее врач объяснила, поможет ли анализ на онкомаркеры выявить рак.