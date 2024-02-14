Лукашенко упрекнул белорусскую молодежь за модные предпочтения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился желанию молодежи страны одеваться в дорогие западные бренды. Свое недовольство предпочтениями молодого поколения глава государства выразил во время совещания по вопросам образования, сообщает «Sputnik Беларусь».

Лукашенко упрекнул молодых людей в том, что они желают носить одежду, которой нет у него самого.

«Одеться вся молодежь наша хочет ух как. Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют эти импортные бренды и прочее. Ну наши нормально уже шьют — нет, надо там. А зачем тебе эта тряпка?» – задался вопросом президент.

По словам Лукашенко, если данная тенденция продолжится, Белоруссию может ждать украинский сценарий.

«Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг и мы там», – предостерег глава государства.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным сотрудничество в сфере обороны с учетом спецоперации.

Ранее Лукашенко рассказал о мечте съездить на Камчатку.