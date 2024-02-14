Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Лукашенко упрекнул белорусскую молодежь за модные предпочтения

Лукашенко упрекнул молодежь Белоруссии за желание одеваться лучше него

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился желанию молодежи страны одеваться в дорогие западные бренды. Свое недовольство предпочтениями молодого поколения глава государства выразил во время совещания по вопросам образования, сообщает «Sputnik Беларусь».

Лукашенко упрекнул молодых людей в том, что они желают носить одежду, которой нет у него самого.

«Одеться вся молодежь наша хочет ух как. Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют эти импортные бренды и прочее. Ну наши нормально уже шьют — нет, надо там. А зачем тебе эта тряпка?» – задался вопросом президент.

По словам Лукашенко, если данная тенденция продолжится, Белоруссию может ждать украинский сценарий.

«Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг и мы там», – предостерег глава государства.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным сотрудничество в сфере обороны с учетом спецоперации.

Ранее Лукашенко рассказал о мечте съездить на Камчатку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами