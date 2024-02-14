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Москвич развратил 15-летнюю падчерицу во время заграничной поездки

В Москве мужчину обвинили в развращении падчерицы

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве 66-летнего мужчину обвинили в развращении 15-летней падчерицы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичное управление СК России.

По версии следствия, инцидент произошел в январе, когда мужчина вместе с сожительницей и ее дочерью-подростком находились за границей, передает издание. Там россиянин совершил в отношении падчерицы развратные действия. После возвращения в Россию несовершеннолетняя обратилась в полицию.

Мужчине предъявили обвинение по уголовной статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Ему планируют избрать меру пресечения.

Ранее в Кемеровской области многодетного отца заподозрили в насилии над дочерьми.

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