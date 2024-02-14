На Урале в колонию отправили мужчину, который угрожал отрубить руки дочери топором

Жителя Свердловской области наказали за истязание дочери и совершение иных преступлений. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Зимой прошлого года пьяный отец решил напугать свою дочь и, вооружившись топором, заявил, что отрубит ей руки. После этого на мужчину завели дело об истязании несовершеннолетней и угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

Как уточняется, летом 2019 года родитель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении потерпевшей и вновь поднял на нее руку, отбывая наказания в виде условного лишения свободы.

Следствие установило, что с июня 2022 года по февраль 2023-го отец систематически избивал ребенка и совершал в его отношении иные насильственные действия. Туринский районный суд приговорил фигуранта к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Свою вину он признал лишь частично. Отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима. Кроме того, его обязали заплатить дочери 200 тыс. рублей за нанесенный моральный вред.

Ранее в Узбекистане мужчину заподозрили в нанесении травм дочери из-за кражи телефона.