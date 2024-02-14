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Стало известно, сколько россиян отмечают День влюбленных

«КП»: 7% россиян отмечают День влюбленных

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Shutterstock/fizkes

Только 7% россиян любят и отмечают День святого Валентина, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,8 тыс. человек.

При этом более половины (62%) опрошенных выступили против данного праздника. По их мнению, важнее уделять внимание собственным, а не западным праздникам.

«У нас есть свой православный праздник, День Петра и Февронии — День семьи, любви и верности. Зачем нам еще один?» — отметила респондентка.

Еще 30% ответили, что они равнодушны к 14 февраля и не понимают, почему ежегодно разгораются споры на фоне его празднования.

«Не понимаю чужого негатива из-за 14 февраля. Для вас не праздник - не празднуйте. Кого так беспокоит чужая радость?» — отметила участница опроса.

Оставшийся 1% россиян выбрали вариант «другое». Они отметили, что у них нет определенного мнения о Дне святого Валентина.

Опрос компании Mono-Stil, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что самым разочаровывающим сюрпризом на День святого Валентина россиянки в 19,8% случаев сочли огромные мягкие игрушки. Чего-то большего, чем просто открытка, шоколадка или цветы на День всех влюбленных от партнеров ждут 36,8% женщин.

Ранее россиянам рассказали, когда Петр и Феврония заменят святого Валентина.

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