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Россиянам посоветовали сходить на свидание с собой и немного «пострадать»

Психолог Скалубо: 14 февраля можно сходить на свидание с самим собой

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Depositphotos

Если в День всех влюбленных у человека нет пары, то ему можно сходить на свидание с самим собой, считает семейный психолог Елена Скалубо. По ее словам, в этом случае важно преподнести себе такой подарок, который хотелось бы получить от близкого. Хорошими вариантами заботы о себе станут поход в спа и на массаж, рассказала она телеканалу «360».

Не встретившим вторую половинку людям психолог порекомендовала перестать сравнивать себя с другими и найти плюсы в своем одиночестве.

«Если хотите — устройте свидание с самим собой. Сделайте себе такой подарок, который хотели бы получить от своего избранника или избранницы», — добавила Скалубо.

Также полезно будет немного «погоревать» о прошлых отношениях, пострадать и распрощаться с ними, добавила специалист.

Еще одной психологической практикой, способной поддержать одинокого человека в День всех влюбленных, психолог назвала написание письма себе в будущее. Открыть его можно будет через несколько лет – в этом случае послание станет хорошей поддержкой, заключила Скалубо.

Напомним, в сети появились объявления, в которых мужчины сдают себя девушкам в аренду в День святого Валентина. Молодые люди готовы сходить с незнакомкой в кино или ресторан, а также сделать совместное фото для соцсетей, причем ужин обойдется в 15 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян будут отмечать День святого Валентина.

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