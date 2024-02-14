Российские врачи пришили пациенту почти оторванное ухо

Врачи Долгопрудненской больницы пришили пациенту почти оторванное ухо. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По словам медиков, 59-летний мужчина получил бытовую травму и неделю не обращался за помощью, пытаясь заниматься самолечением. В итоге пациент едва не остался без органа. Рана начала зарастать, но туда попала инфекция. Из-за сильного загноения мужчину отправили на экстренную операцию.

«В результате операции нам удалось не просто спасти то, что осталось от органа, но и полностью восстановить форму ушной раковины и вернуть ей практически изначальный вид», — рассказала отоларинголог больницы Елизавета Ершова.

Врач подчеркнула, что несмотря на тяжелое повреждение, пациент сохранил слух.

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