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Российские врачи пришили пациенту почти оторванное ухо

В Подмосковье врачи пришили мужчине почти оторванное ухо

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Unsplash

Врачи Долгопрудненской больницы пришили пациенту почти оторванное ухо. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По словам медиков, 59-летний мужчина получил бытовую травму и неделю не обращался за помощью, пытаясь заниматься самолечением. В итоге пациент едва не остался без органа. Рана начала зарастать, но туда попала инфекция. Из-за сильного загноения мужчину отправили на экстренную операцию.

«В результате операции нам удалось не просто спасти то, что осталось от органа, но и полностью восстановить форму ушной раковины и вернуть ей практически изначальный вид», — рассказала отоларинголог больницы Елизавета Ершова.

Врач подчеркнула, что несмотря на тяжелое повреждение, пациент сохранил слух.

Ранее российские врачи спасли жизнь и зрение мужчины, вогнавшего себе в глаз ложку.

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