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Россиянин, заставлявший сына воровать, отделался условным сроком

В Петербурге осудили отца, заставлявшего сына воровать

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Во Фрунзенском районе Петербурга осужден местный житель, который вынуждал несовершеннолетнего сына совершать кражи. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, отец несовершеннолетнего мальчика уговорил сына совершать кражи из магазинов электроники ради улучшения материального положения семьи.

Под давлением взрослого 10-летний мальчик из разных магазинов похитил игровую приставку, планшет, лазерный дальномер, универсальный детектор D-Тест и даже робот-пылесос, общая стоимость украденного составила свыше 80 тысяч рублей.

Когда воришку задержали, он рассказал полицейским, что совершал кражи по заданию отца. Приговором суда жителю Петербурга назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее челябинец, торговавший краденым, прятался 17 лет и оборвал все старые связи.

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