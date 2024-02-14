Россиянам рассказали, как вежливо уйти с неудачного свидания

Вежливым вариантом ухода с неудачного свидания будет деликатное объяснение того, что партнер вам не понравился или не подошел. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

«Если партнер или партнерша ведет себя неадекватно, можно совершенно спокойно уйти, ничего не объясняя. Но если собеседник вежливый, а просто вы чувствуете, что это — не ваше будущее, допустимо сказать: «Ты хороший человек, но думаю, у нас ничего не получится. Давай не будем тратить время друг друга, желаю тебе встретить более подходящую кандидатуру», — посоветовала эксперт.

По ее словам, можно также придумать реалистичную и адекватную причину для того, чтобы уйти со свидания. Например, можно сослаться на плохое самочувствие, неудобную обувь или сказать, что близкому срочно нужна помощь, отметила психолог.

Исследование Tinkoff Data, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в этом году стоимость свидания вырастет на 10% по сравнению с прошлым годом. А дороже всего отпраздновать 14 Февраля обойдется жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.

Ранее психотерапевт заявила, что знакомства вслепую не отличаются от живых свиданий.