Россиянкам предлагают взять в аренду «вторую половинку» на 14 февраля

В России мужчины сдают себя девушкам в аренду в День святого Валентина. Объявления в интернете изучил портал «Страсти».

По данным издания, молодые люди не прочь заработать на желании россиянок встретить День всех влюбленных в приятной компании. Недавно в сети появились «уникальные предложения» для девушек, которые пока не встретили своего спутника.

Молодые люди готовы сходить с незнакомкой в кино или ресторан, а также сделать совместное фото для соцсетей. За романтический ужин девушка должна отдать партнеру на вечер 15 тыс. рублей, а также оплатить общий счет. За часовую прогулку в парке или музее просят 2000 рублей, а за чашку чая или кофе вдвоем — 3000 рублей.

«Cтану вашим парнем на чаc/дeнь за обгoвоpeнную cумму. Paзный рoд деятeльноcти. Смoгу зaбpaть из одногo места и дocтaвить в другoe, в компании. Познакомлюсь c pодными, которыe давнo мечтали увидеть «тогo cамого», — обещает автор одного из объявлений.

Некоторые его коллеги предлагают специальные услуги и за 10 тыс. рублей позвонят бывшему молодому человеку заказчицы.

Ранее из-за низкой рождаемости в Китае некоторые вузы дали студентам неделю отпуска для поиска любви.