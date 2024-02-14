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В Баку произошел крупный пожар

В Баку в поселке Бакиханов произошел крупный пожар, он локализован

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Depositphotos

Сильный пожар произошел в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку в Азербайджане. Об этом сообщает Olke.az.

По данным местных спасателей, пожар произошел в двухэтажном здании в поселке Бакиханов. Пожар уже локализован. Его площадь составила 80 квадратных метров.

В январе сообщалось, что в столице Азербайджана Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе. Происшествие произошло в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе. Информация о нем поступила в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. 15 бригад скорой помощи были в срочном порядке направлены на место ЧП.

Также сообщалось, что 23 января в Ширванскую городскую прокуратуру поступила информация о взрыве на заводе «Араз», который принадлежит Министерству оборонной промышленности Азербайджана.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал о последствиях атаки беспилотника.

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