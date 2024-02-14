Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл лишил сана протоиерея Уминского

Опубликован указ патриарха Кирилла о лишении сана протоиерея Уминского

close
100%
pravmir.ru

Решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана протоиерея Алексия Уминского утверждено патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Текст указа опубликован на сайте Московской епархии Русской православной церкви.

«Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 13 января 2024 г., вы [протоиерей Уминский] извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25-го правила Святых Апостолов», — говорится в указе патриарха.

По 25-му правилу Святых Апостолов священника могут лишить сана, в частности, за нарушение священнической присяги (клятвопреступление).

13 января Церковный суд Москвы лишил сана протоиерея Алексея Уминского. Как поясняли в епархии, причиной снятия сана стал отказ от исполнения патриаршего благословения прочесть молитву о Святой Руси за литургией. В молитве есть слова о победе России, которые некоторые священники восприняли как обязательство поддержки СВО. На само заседание суда обвиняемый не явился.

Это не первый подобный случай.

17 января патриарх лишил сана архимандрита Кирилла за нарушение клятвы верности РПЦ.

13 мая в Москве священника лишили сана за «мир» вместо «победы» в молитве.

Ранее экс-священнику дали три года за фейки об армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами