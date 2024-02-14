Патриарх Кирилл лишил сана протоиерея Уминского

Решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана протоиерея Алексия Уминского утверждено патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Текст указа опубликован на сайте Московской епархии Русской православной церкви.

«Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 13 января 2024 г., вы [протоиерей Уминский] извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25-го правила Святых Апостолов», — говорится в указе патриарха.

По 25-му правилу Святых Апостолов священника могут лишить сана, в частности, за нарушение священнической присяги (клятвопреступление).

13 января Церковный суд Москвы лишил сана протоиерея Алексея Уминского. Как поясняли в епархии, причиной снятия сана стал отказ от исполнения патриаршего благословения прочесть молитву о Святой Руси за литургией. В молитве есть слова о победе России, которые некоторые священники восприняли как обязательство поддержки СВО. На само заседание суда обвиняемый не явился.

Это не первый подобный случай.

17 января патриарх лишил сана архимандрита Кирилла за нарушение клятвы верности РПЦ.

13 мая в Москве священника лишили сана за «мир» вместо «победы» в молитве.

Ранее экс-священнику дали три года за фейки об армии.