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В Петербурге загорелась складская зона рядом с заправкой

В Санкт-Петербурге начался пожар на складе рядом с заправка с пропаном

В Санкт-Петербурге загорелся склад, который расположен рядом с заправкой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

«На Салова полыхает складская зона, рядом с которой заправка с пропаном», — уточнили в сообщении.

По данным канала, площадь возгорания увеличивается. Огонь может перекинутся и на находящийся рядом пункт приема лома.

В МЧС уточнили, что пожар произошел в здании автосервиса во Фрунзенском районе города. Огонь охватил площадь в 200 «квадратов». К ликвидации возгорания привлекли более 20 спасателей и пять машин. Информации о пострадавших на данный момент нет.

До этого у петербургской нефтебазы «Ручьи» в Красногвардейском районе загорелся ангар. Спасатели присвоили пожару второй ранг сложности.

В сентябре 2023 года в подмосковном Солнечногорске загорелся цех стекловарения. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, при этом в результате инцидента никто не пострадал.

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