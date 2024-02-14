Пьяная россиянка едва не сбежала из больницы из-за желания закусить шоколадом

Жительница Краснодарского края отправилась на поиски шоколада прямо из больницы, где лежала. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Инцидент произошел в Новороссийске. По словам местных жителей, женщина находилась на лечении в медучреждении. Во время пребывания в больнице россиянка выпила спиртное. Каким образом оно оказалось у пациентки, на данный момент неизвестно.

После этого женщине захотелось шоколада, поэтому она оделась и решила покинуть территорию учреждения. В этот момент в больнице проходил ремонт, поэтому некоторые коридоры были перегорожены. Однако ограждения на площади, где недавно залили пол, не остановили женщину. Россиянка сорвала часть лент и попыталась пройти.

Медперсонал быстро остановил пациентку. После инцидента ее, как принято по уставу организации, выписали.

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