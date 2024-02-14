Россия сообщила Германии о задержании немца с наркотиками в Санкт-Петербурге

Россия проинформировала генконсульство Германии о задержании гражданина ФРГ в Санкт-Петербурге, оно находится в контакте с адвокатами задержанного. Об этом сообщил во время брифинга кабмина представитель МИД Германии Кристофер Бургер, его цитирует РИА Новости.

«Нам известно об этом деле и что оно касается человека с гражданством Германии. После задержания власти РФ проинформировали наше генеральное консульство», — сказал дипломат журналистам.

Подозреваемый в данный момент получает всю необходимую консульскую поддержку, ведомство находится в контакте с его адвокатами.

13 февраля в петербуржском аэропорту Пулково таможенники задержали немца после осмотра его вещей. При осмотре сотрудники авиаузла нашли у него пакет мармеладных мишек с каннабисом. В отношении гражданина Германии возбудили уголовное дело. Он может получить семь лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге спустя несколько минут после взлета пришлось посадить самолет летевший в Хургаду из-за дебоша на борту.