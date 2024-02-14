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В Японии арестовали 64-летнюю женщину, которая шила дома поддельные люксовые сумки

Oddity Central: 64-летняя японка шила дома поддельные люксовые сумки и была арестована

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Depositphotos

В Японии арестовали 64-летнюю женщину, которая дома шила поддельные люксовые сумки, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, несколько лет назад женщина открыла магазин, где под видом оригинальных продавала люксовые сумки, которые сама шила дома. Эта мысль пришла ей в голову после просмотра сюжета о популярности дизайнерских аксессуаров.

По данным полиции, за пару лет японка, продавая подделки, заработала около $6000. При досмотре полицейские обнаружили дома у женщины еще около 300 единиц продукции, а также материалы для ее изготовления.

Японка признала вину, сообщив, что делала сумки сама на швейной машинке. Таким образом женщина хотела заработать деньги, которые были бы хорошей прибавкой к пенсии.

Ранее в Японии создали первый в мире анализатор вкуса лапши. По словам создателей, прибор способен сделать вывод за считанные секунды.

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