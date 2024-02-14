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Россиянка спалила многоквартирный дом, согревая консервы на балконе

В Красноярском крае женщина сожгла дом, пытаясь согреть консервы на балконе

Жительница Красноярского края использовала обогреватели на балконе и спалила весь многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС РФ.

Инцидент произошел 14 февраля в поселке Гремучий Богучанского района. Огонь охватил крышу и квартиры на втором этаже многоквартирного дома.

По данным ведомства, пожар начался на одной из квартир второго этажа: хозяйка жилья поставила на балкон обогреватели, чтобы хранившиеся там банки с консервами не замерзли. В какой-то момент обогреватели загорелись и огонь распространился дальше.

Пожарные ликвидировали возгорание, хозяйку квартиры экстренные службы спасти не смогли.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал превышение нормы сажи в воздухе Анапы после пожара.

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