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Три дома в Брянской области получили повреждения из-за обстрела со стороны Украины

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли брянское село Зерново, повреждены три дома

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РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Зерново Суземского района в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате инцидента никто из гражданского населения села не пострадал.

«Три дома оказались повреждены из-за обстрела», — добавил губернатор Брянской области.

Он отметил, что сейчас на месте атаки работают оперативные и экстренные службы.

13 февраля Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата над Брянской областью.

9 февраля в Брянской области российские военные с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки ВСУ.

8 февраля украинские войска обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области. В результате обстрела частично был поврежден жилой дом, а также нарушено энергоснабжение.

Новость дополняется.

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