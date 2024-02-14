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Невеста отменила свою свадьбу, потому что гости отказались платить по $1500

Independent: в США невеста отменила свадьбу, так как гости отказались платить по $1500

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Shutterstock

В США невеста отменила свою свадьбу, потому что гости отказались платить по $1500, пишет Independent. По словам американки, такого поступка от друзей и семьи она не ожидала.

Женщина по имени Сьюзан рассказала, что гости сообщили ей за несколько дней до торжества, что не будут платить за участие в свадьбе. После этого американка обвинила семью и друзей в порче праздника и отменила торжество. Кроме того, из-за этого она рассталась с женихом, для которого новость об отмене стала полной неожиданностью.

«Мы решили прекратить наши отношения и не продолжать никаких разбирательств в будущем», — прокомментировала невеста.

Сьюзан добавила, что специально просила деньги от гостей — эти средства пошли бы на оплату банкета.

«Как мы могли провести свадьбу, о которой мечтали, без надлежащего финансирования?» — удивляется женщина.

Ранее в США невеста зачитала на свадьбе переписку жениха с любовницей.

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