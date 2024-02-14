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Россиянка попыталась забрать у экс-любовника квартиру и получила срок за вымогательство

В Петербурге женщина получила 7,5 года за вымогательство квартиры у экс-любовника

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Depositphotos

Петербурженка получила срок за шантаж бывшего любовника. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По версии правоохранителей, в мае 2023 года она встретилась с мужчиной и заявила, что у нее есть компромат. Женщина пригрозила распространить личные материалы с его участием, если россиянин не отдаст квартиру, где на момент событий он проживал с женой. Чтобы подкрепить свои слова, подсудимая отправила часть материалов брату мужчины.

В результате петербуржец предложил экс-любовнице четыре миллиона рублей, и она согласилась. После этого местный житель направился в полицию. Во время передачи денег женщину задержали.

Петербурженку приговорили к 7,5 года лишения свободы, их она проведет в колонии общего режима. Помимо этого, суд обязал женщину выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей.

Ранее на своей свадьбе перед гостями американка зачитала переписку жениха с любовницей.

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