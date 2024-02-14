Немецкий экс-прокурор надругался над восьмилетним сыном во сне

В Германии бывший прокурор надругался над восьмилетним сыном и заявил, что страдает лунатизмом и сделал это во сне. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на Русском».

По информации издания, инцидент произошел в конце марта 2019 года. Экс-прокурор Филипп М. совершил в отношении своего несовершеннолетнего сына действия сексуального характера, однако после пробуждения, когда жена обвинила его в надругательстве над ребенком, он не вспомнил о произошедшем. Его супруга после произошедшего подала на развод.

После того как об обвинениях стало известно, экс-прокурор сдался правоохранительным органам. По его словам, во время совершения преступления он спал. Его приговорили к лишению свободы на один год и шесть месяцев условно.

Ранее подросток надругался над мальчиком в петербургском бассейне.