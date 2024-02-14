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Екатеринбурженка выжила после того, как выпала из окна 20-го этажа

В Екатеринбурге девушка выпала из окна 20-го этажа и выжила

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Depositphotos

В Екатеринбурге снег под окнами спас девушку во время падения с 20-го этажа. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Крауля. О том, по какой причине россиянка выпала из окна, информация отсутствует.

«На вид совсем молодая, думали, что ребенок. Но, оказалось, взрослая девушка», – поделился один из местных жителей.

По словам очевидцев, девушке удалось выжить, она упала в сугробы под окнами.

Приехавшая на место «скорая» оперативно госпитализировала россиянку. О том, какие травмы она получила, не сообщается.

По данным kp.ru, на месте помимо медиков работали сотрудники МВД. Журналисты обратились за комментарием в полицию и Следственный комитет, но представители ведомств информацию предоставлять отказались.

Ранее в Воронеже мужчина выжил после падения из окна на козырек аптеки.

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