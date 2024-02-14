Путин оценил работу МЧС России

Президент России Владимир Путин назвал Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) слаженной и технически оснащенной структурой. Об этом российский лидер заявил на расширенной коллегии министерства.

Он также поручил продолжить укреплять структуры МЧС в новых регионах.

По словам Путина, для развития системы предупреждения ЧС нужно использовать цифровые технологии и внедрять современное программное обеспечение, позволяющее быстро обрабатывать данные о потенциальных происшествиях и действовать на опережение.

Путин также оценил вклад специалистов МЧС в снижение ущерба от наводнений и пожаров в регионах России, поблагодарил за работу в Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Кроме того, президент отметил высокий профессионализм спасателей при помощи людям за рубежом — в Турции, Сирии и секторе Газа.

До этого исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что в случае возникновения ЧС Владимир Путин подключает к разрешению ситуации всю властную вертикаль: от председателя правительства до профильных федеральных ведомств.

Ранее стало известно, что Путин поздно вечером 13 февраля приехал в Кремль.