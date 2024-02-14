Пьяная россиянка позвонила на линию психологической помощи и была задержана

Жительницу Петербурга задержали после звонка на телефон доверия. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По версии правоохранителей, пьяная учительница начальных классов представилась оператору 15-летней девочкой по имени Даша, которая занимается гимнастикой и учится в школе олимпийского резерва. Во время беседы педагог заявила, что выдуманный подросток не видит смысла в жизни.

В результате правоохранители пришли с проверкой в школу Петроградского района. Там полиции сообщили, что учащихся с такими данными у них нет.

Специалисты проверили номер телефона и выяснили, что он принадлежит 24-летней учительнице, при задержании она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По какой причине женщина решила позвонить на телефон доверия, не сообщается. Ситуацией заинтересовались в следственном комитете.

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