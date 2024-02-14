Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Пьяная россиянка позвонила на линию психологической помощи и была задержана

В Петербурге задержали учительницу за розыгрыш оператора психологической помощи

close
100%
Shutterstock

Жительницу Петербурга задержали после звонка на телефон доверия. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По версии правоохранителей, пьяная учительница начальных классов представилась оператору 15-летней девочкой по имени Даша, которая занимается гимнастикой и учится в школе олимпийского резерва. Во время беседы педагог заявила, что выдуманный подросток не видит смысла в жизни.

В результате правоохранители пришли с проверкой в школу Петроградского района. Там полиции сообщили, что учащихся с такими данными у них нет.

Специалисты проверили номер телефона и выяснили, что он принадлежит 24-летней учительнице, при задержании она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По какой причине женщина решила позвонить на телефон доверия, не сообщается. Ситуацией заинтересовались в следственном комитете.

Ранее в Нальчике мужчина разбил нос своей девушке за смех над шутками товарища.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами