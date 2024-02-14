Москвичам рассказали о предстоящей оттепели

В воскресенье, 18 февраля, дневная температура воздуха в столице может достичь плюсовых значений. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В ночь на субботу будет -6…-11°C, днем прогнозируется -3…-8°C. Температура воздуха окажется уже близка к климатической норме. В воскресенье временами снег, днем он может оказаться и мокрым, потому что температура воздуха в дневные часы приблизится к отметке +1°C и будет чуть выше климатической нормы», — сообщила синоптик.

При этом потепление в столице продлится недолго, уточнила она. В понедельник, 19 февраля, в городе ожидается усиление морозов.

Накануне Татьяна Позднякова говорила, что в феврале и в марте в Москве ожидаются волны мороза. По ее словам, в ночь на четверг, 15 февраля, в столице ожидается температура до -24°C, в пятницу — до -22°C. Эксперт уточнила, что это на 10-12 градусов холоднее климатической нормы для середины февраля. Она также допустила, что в марте могут быть морозы до -15°C. Однако, этот месяц будет относительно теплым.

Ранее сообщалось, что в России установилась аномально холодная погода.