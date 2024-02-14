Путин подписал закон о доплатах к пенсии для участников студотрядов

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому дети и студенты с пенсией по потере кормильца или по инвалидности, смогут получать социальную доплату при работе в студенческих отрядах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Согласно закону, студенты очной формы обучения смогут получить соцдоплату к пенсии по потере кормильца и по инвалидности во время их работы на каникулах в студенческом отряде по трудовому договору.

Также доплату до окончания обучения могут получать дети-инвалиды, инвалиды детства и пенсионеры по случаю потери кормильца. Однако они смогут получать эту выплату, пока им не исполнится 23 года.

До этого Владимир Путин поддержал инициативу об освобождении многодетных семей Дальнего Востока от налога на единственное жилье.

Ранее Путин подписал закон о праве регионов бороться с «наливайками».