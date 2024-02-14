В Анапе ввели режим ЧС из-за пожара в жилом доме

В Анапе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после пожара в многоквартирном жилом доме на Объездной улице. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«Комплекс мер по восстановительным работам и оказанию помощи жильцам дома по ул. Объездной, 9 сегодня обсудили на экстренном заседании КЧС, которое провел мэр Анапы Василий Швец», – говорится в сообщении.

По словам городских властей, в настоящее время проводятся следственные мероприятия, на месте возгорания работает лаборатория, выясняются причины ЧП. После проведения осмотра экспертами будет принято решение о будущей судьбе здания, которое было введено в эксплуатацию по частям через судебные разбирательства, говорится в сообщении.

По уточненным данным, 60 человек, среди которых 10 детей, эвакуированы в пункты временного размещения, они обеспечены всем необходимым. Всего подготовлено более 350 койко-мест, сообщили в мэрии.

Пожар в многоквартирном доме в Анапе произошел вечером во вторник, 13 февраля. Информация о происшествии поступила в спасательные службы в 17:44 мск. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Сотрудники МЧС успели спасти 12 человек в то время, как тушили пожар.

Ранее сообщалось, что содержание сажи в воздухе после пожара в Анапе превысило норму в 40 раз.