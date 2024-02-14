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Врач рассказала, как не допустить развития болезни Альцгеймера

Врач Москвичева: спорт поможет не допустить развития болезни Альцгеймера

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Depositphotos

Профилактические мероприятия позволят свести к минимуму факторы риска развития болезни Альцгеймера. Об этом RuNews24 рассказала кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичева.

«Профилактические мероприятия эффективны при условии их начала в среднем возрасте и заключаются в сведении к минимуму риску развития деменции. Среди них профилактика хронических заболеваний и правильный образ жизни, контроль рациона питания (включение в рацион рыбы, фруктов и овощей, обеспечивающих поступление омега-3 жирных кислот, антиоксидантов (витамина Е и флавоноидов) и витаминов группы В)», — отметила врач.

Помимо этого, эксперт рекомендует контролировать течение хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета, избыточного веса. По словам Москвичевой, следует также отказаться от курения и снизить потребление алкоголя, правильно питаться и поддерживать адекватный уровень психической и социальной активности. В свой распорядок дня важно включать занятия физической активностью, заключила невролог.

Исследователи из Обернского университета в США обнаружили, что оливковое масло первого отжима может эффективно предотвращать болезнь Альцгеймера.

Ранеее ученые разработали новый метод лечения болезни Альцгеймера.

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