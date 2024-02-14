В Хабаровске мужчина серьезно пострадал после нападения стаи бродячих собак

В Хабаровске на мужчину напали собаки во время прогулки в районе реки Амур. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел недалеко от Набережной акватории реки Амур. По версии следствия, бездомные собаки атаковали местного жителя. В результате россиянин получил несколько травм.

«Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщается в публикации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. На данный момент правоохранители допрашивают свидетелей и проводят другие необходимые мероприятия.

Как сообщает kp.ru, на мужчине была разорвана одежда. По словам отогнавшего животных мужчины, собаки сильно покусали ноги и руки пострадавшего.

Ранее в Нижнем Тагиле собаки напали на ребенка.