В Хабаровске мужчина серьезно пострадал после нападения стаи бродячих собак

В Хабаровске на мужчину напали собаки во время прогулки в районе реки Амур. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел недалеко от Набережной акватории реки Амур. По версии следствия, бездомные собаки атаковали местного жителя. В результате россиянин получил несколько травм.
«Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщается в публикации.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. На данный момент правоохранители допрашивают свидетелей и проводят другие необходимые мероприятия.
Как сообщает kp.ru, на мужчине была разорвана одежда. По словам отогнавшего животных мужчины, собаки сильно покусали ноги и руки пострадавшего.
Ранее в Нижнем Тагиле собаки напали на ребенка.