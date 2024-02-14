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Израильский город попал под ракетный обстрел

Пять человек получили ранения при обстреле Цфата на севере Израиля

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Пять человек получили ранения при обстреле города Цфат на севере Израиля. Об этом сообщила служба скорой помощи (MDA) в соцсети X.

В городе прозвучали сигналы тревоги. В MDA сообщили, что медики и парамедики оказали медицинскую помощь и направили раненых в больницу Зив в Цфате. Состояние двоих пострадавших оценили как средней тяжести, троих — легкой тяжести с ушибами конечностей. Все пострадавшие находятся в сознании.

В течение получаса сирены воздушной тревоги срабатывали на севере страны четыре раза.

Ранее бойцы ливанской группировка «Хезболла» поддержали ХАМАС и начали обстреливать израильские позиции в районах вдоль границы.

7 февраля сообщалось, что Израиль и «Хезболла» хотят подписать договор о снижении напряженности. Ожидается, что обязательства будут нацелены на частичное осуществление резолюции 1701 Совбеза ООН от 2006 года, включающей прекращение огня на границе двух стран.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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