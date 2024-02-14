В России почти на треть подешевели духи

Средняя цена за флакон духов в России в 2023 году составила 1545 рублей, это на 24% ниже, чем в 2022-м, когда стоимость в среднем достигала 2042 рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий.

Уточняется, что средняя стоимость российских духов всех сегментов составила 800-1500 рублей. При этом цены на импортные товары разнились в зависимости от сегмента: духи эконом-класса стоили от 1000 до 4500 рублей, премиум — от 4500 до 9000 рублей, а люкс — от 9000 до 27000 рублей.

По мнению аналитиков, средняя стоимость духов упала из-за роста спроса у населения на отечественные товары, поскольку цены у них намного ниже, чем у импортных.

До этого сообщалось, что в России на 1,5% выросли цены на квартиры в новостройках. При этом спрос на них упал на 11,5%.

Ранее стало известно, что на российской бирже подорожали все виды автомобильного топлива.