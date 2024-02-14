В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, передает ТАСС.

Сирены звучат в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В ночь на 14 февраля воздушная тревога объявлялась сразу в семи регионах Украины: в Николаевской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

13 февраля издание «Страна.ua» опубликовало материал, согласно которому в городе Одессе произошли несколько взрывов. Тогда же в регионе, где расположен населенный пункт, сработали сирены воздушной тревоги.

До этого украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о повреждении тепловой электроподстанции (ТЭС) в городе Днепре (бывший Днепропетровск). В заявлении отмечалось, что после взрывов на объекте было зафиксировано серьезное повреждение оборудования. В связи с этим станция прекратила вырабатывать электрическую энергию.

Ранее в городе Херсоне сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры.