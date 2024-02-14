Российского полицейского поймали на продаже мефедрона

В Дагестане 31-летнего полицейского поймали с поличным на продаже мефедрона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, один из работников Кумторкалинского отдела полиции до какого-то момента характеризовался положительно, однако позже коллеги заподозрили неладное. Сотрудники правоохранительных органов приняли решение провести контрольную закупку.

К полицейскому подослали липового покупателя, и он попался с поличным на продаже трех граммов мефедрона. Мужчину задержали. Сообщается, что сейчас он находится под следствием.

До этого в Ростове-на-Дону полицейского задержали за передачу наркотиков в суде. По версии следствия, он отдал подсудимому четыре вида запрещенных веществ.

Ранее обвиняемый в хранении наркотиков россиянин пронес на суд мефедрон.