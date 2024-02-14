В Петербурге суд вынес приговор афганским беженцам за попытку попасть в Европу

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 12 гражданам Афганистана и их сообщнику Александру Мацулевичу за попытку незаконно попасть в Европу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, Мацулевич в апреле 2022 года пытался помочь афганцам пересечь госграницу. Граждане Афганистана не смогли получить законно разрешение на въезд в страны Европы и статус беженца. Мацулевич договорился с начальником отделения пограничного контроля КПП «Санкт-Петербург — морской порт — грузовой», действовавшим под контролем правоохранительных органов, пропустить группу иностранцев. За услугу он предлагал денежное вознаграждение.

Афганцы передали Мацулевичу $6 тыс. и свои паспорта, затем сели в микроавтобус и приехали в морской порт. Они собирались сесть на судно, минуя паспортный контроль, однако их всех задержали.

В итоге Мацулевич получил четыре года лишения свободы в колонии строгого режима, а иностранцы по два года колонии-поселения, который они отбыли за время содержания под стражей.

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