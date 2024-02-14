Россиянам назвали правила готовки для профилактики заражения сальмонеллой

По внешнему виду невозможно определить пищу, зараженную сальмонеллой. Основной фактор заражения — это продукты с содержанием куриных яиц и мяса, которые недостаточно хорошо подверглись термической обработке. Бактерии могут содержаться даже в кондитерских кремах, приготовленных из сырых яиц, предупредил врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул важность соблюдения правил приготовления блюд.

Сальмонелла размножается при температуре от 10 до 50 градусов Цельсия, причем бактерии не погибают при заморозке. Чтобы защититься от сальмонеллеза, нужно соблюдать базовые правила во время готовки.

«Надо использовать разные ножи. Например, для мяса один, а для овощей другой. Мясо и овощи также нужно резать на отдельных разделочных досках», — отметил Бартули.

Также он призвал тщательно мыть руки с мылом после каждого посещения туалета и контакта с сырыми продуктами. Следует обязательно подвергать пищу термической обработке при температуре не менее 70 градусов Цельсия в течение, по крайней мере, 10 минут.

При покупке блюда из курицы или куриных яиц нельзя быть уверенным, что оно приготовлено по правилам, отметил паразитолог. Если отравления избежать не удалось, нужно принимать электролитные растворы. Врачи могут назначить пациенту промывание желудка для выведения токсинов и прием антибиотиков с сорбентами.

Напомним, в Приморье на днях произошло массовое отравление в местном кафе, у заразившихся обнаружили сальмонеллу. Число отравившихся выросло до 62 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а Роспотребнадзор готовит групповой иск, который поможет пострадавшим получить компенсацию.

Вирусолог ранее заявил о смертельной опасности сальмонеллы для человека.