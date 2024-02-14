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«Будут они гореть»: российский адвокат пригрозил судье адом за арест подопечных подростков

В Тюмени адвокат арестованных подростков пригрозил судье адом

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Depositphotos

Защитник подростков, подозреваемых в избиении людей, резко высказался в адрес судьи и прокурора. Об этом сообщает 72.ru.

Во время заседания школьников отправили под арест. Решение судьи не понравилось защитнику. По его мнению, фигуранты не заслуживают такого наказания. По словам адвоката, он предупредил судью и прокурора, что «будут они гореть».

«Я судью предупредил. И буду свидетелем в Судный день, когда он будет использован в качестве дров в огне адском. Это истина, а не юриспруденция. На юриспруденцию плевать хотят все здесь», — поделился мнением адвокат.

Подопечные мужчины попали на скамью подсудимых по подозрению в участии в драке. По версии правоохранителей, двое подростков и восемнадцатилетний юноша избивали школьников в местном ТРЦ.

Ранее художник угрожал сжечь картины известных художников, если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет освобожден.

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