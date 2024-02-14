Психиатр развеял мифы об СДВГ и рассказал о способах его лечения

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это в первую очередь неврологическое заболевание, при котором человек не может контролировать себя. Если синдром выявлен у ребенка, то родителям нужно помнить, что его бесполезно угрожать и наказывать. Если же заболевание диагностировали взрослому человеку, то потребуется глубокая терапия для выявления причин, рассказал врач-психиатр Виктор Рудов Общественной Службе Новостей.

«Дети с СДВГ нетерпеливы, не могут сдерживать эмоции, им часто нужно все здесь и сейчас. Они зачастую не соблюдают распорядок дня, не слушаются, нарушают школьную дисциплину и общественные правила», — рассказал врач.

При этом часто случается, что родители подобные диагнозы не признают или не считают серьезными. Они думают, что изменить ребенка смогут просьбами взять себя в руки, угрозами и наказаниями детей. Однако так заболевание не лечится и проблему это не решит, подчеркнул Рудов. По его словам, наказывать ребенка с СДВГ равносильно претензиям к глухому человеку за то, что он что-то не услышал.

Решать проблему нужно с помощью специалистов, отметил психиатр.

«Сегодня данный недуг лечат препаратами различных групп. Они помогают ребенку преодолевать трудности с самоконтролем и поведенческие проблемы, снижают их раздражительность», — отметил Рудов.

Если диагноз СДВГ поставлен взрослому человеку, то одними лекарствами тут не обойтись. Как пояснил Рудов, в этом случае необходима четкая и глубокая терапия, чтобы найти причину развития синдрома и не перепутать его с другим заболеванием.

Напомним, ученые также считают, что для детей с СДВГ полезно рисование и другие тренировки мелкой моторики. Отмечается, что развитая мелкая моторика связана с меньшим количеством поведенческих проблем у детей с СДВГ.

Ранее нейробиологи нашли связь между СДВГ и развитием слабоумия.