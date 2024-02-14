Садоводам рассказали, как вырастить жимолость на своем участке

Садоводам, которые хотят вырастить жимолость в своем саду, стоит посадить на участке два разных сорта растения. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам для посадки в средней полосе России подойдут большинство сортов. При этом для того, чтобы жимолость приносила много ягод, важно ее опыление, поэтому важно сажать не один сорт, отметила эксперт.

«У нее такая особенность, что иначе будут вот эти кусты торчать и по несколько ягодок. Именно чтобы нормальный был урожай, как минимум два разных сорта», — уточнила Воронова.

Она добавила, что каких-либо определенных сочетаний сортов нет, поэтому для посадки подойдут любые два разных сорта.

Нутрициолог, консультант по коррекции пищевого поведения и тренер велнес-клуба First&Only Мария Резникова до этого рассказала «Газете.Ru», что голубая жимолость превосходит лимон и клубнику по содержанию витамина С. По ее словам, в 100 г жимолости содержится дневная норма аскорбиновой кислоты. Помимо этого — различные микроэлементы: фосфор, натрий, железо, калий, кальций.

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