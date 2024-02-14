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Россиянам перечислили положительные эффекты от поцелуев

Психолог Игонина: поцелуи помогут снизить стресс и повысить самооценку

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Поцелуи помогают людям снижать стресс, повысить самооценку, а также дарят ощущение радости, нежности, доверия, удовольствия, полета и эйфории. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По ее словам, этот процесс отражается не только на ментальном, но и на физическом состоянии.

«Поцелуи — процесс приятный. Все, что доставляет нам удовольствие, способствует выработке так называемых гормонов радости и счастья. Они положительно влияют на наше психоэмоциональное состояние и снижают уровень стресса. Чем ниже стресс, тем лучше наше общее самочувствие», — отметила Игонина.

При этом эксперт отметила, что влияние на эмоциональную сферу оказывают и поцелуи родителей или детей, а также дружеские поцелуи, которые выступают в качестве формального приветствия.

Клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев до этого рассказал «Газете.Ru», что для детской психики полезно наблюдать проявления любви между родителями, однако не любые поцелуи допустимы в присутствии ребенка. Он порекомендовал родителям отдавать себе отчет в том, чтобы их поцелуи в губы при ребенке не были слишком вызывающими.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя целовать детей в губы.

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