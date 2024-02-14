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Стало известно, что россияне слушают по радио

«КП»: большинство россиян слушают по радио музыку

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Shutterstock

Большинство (64%) россиян слушают по радио музыку, чаще всего ее включают фоном во время домашних дел или по дороге на работу, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,4 тыс. человек.

«Люблю слушать музыку. Особенно в советское время нравился «Маяк» — пять минут новости, а потом музыкальные передачи: эстрада, классическая музыка, песни ретро, концерт по заявкам», — поделилась респондентка.

Еще 25% опрошенных россиян слушают по радио новости, потому что им неудобно получать информацию из телевизионных передач или газет. 5% отметили, что любят слушать научные и образовательные программы, которые помогают им не только скоротать время, но и узнать что-то новое. По 2% респондентов проголосовали за юмористические программы, а также ток-шоу и интервью.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они отметили, что слушают по радио театральные постановки, а также аудиокниги. Некоторые ответили, что вообще не слушают радио.

Опрос kp.ru, проведенный по случаю Всемирного дня телевидения, до этого показал, что более половины (65%) россиян смотрят телевизор ежедневно. 43% их них уточнили, что смотрят телевизор понемногу, 22% — почти никогда не выключают его.

Ранее сообщалось, что в России предлагают вдвое сократить рекламу азартных игр.

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