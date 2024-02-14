Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

Женщина пострадала при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что в ночь на среду, 14 февраля, в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. По словам чиновника, сработала российская система противовоздушно обороны (ПВО).

«Одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу», — написал он.

В Курской области в ночь на 14 февраля также была объявлена ракетная опасность.

8 февраля Гладков заявил, что российские средства ПВО сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду.

До этого сообщалось, что украинский дрон-камикадзе 7 февраля атаковал окраину села Пороз, расположенного в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.