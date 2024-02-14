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Пожарные полностью ликвидировали пожар в многоэтажном доме в Анапе

В Анапе полностью потушили пожар в многоэтажном жилом доме

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Пожар в жилом доме в Анапе полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия пострадал один человек. Из дома были эвакуированы 440 человек, в том числе 112 детей.

Пожар произошел в Анапе по адресу: ул. Объездная, 9. Тревожный звонок поступил в часть в 17:44 мск. Сначала загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома.

Площадь пожара в итоге составила 1 тыс. кв. м. Из-за повреждений огнем мансарда дома частично обрушилась, пострадали 32 квартиры.

Очевидицы случившегося в Анапе пожара рассказали «Газете.Ru» о работе спасателей на месте происшествия. Отмечается, что сотрудники МЧС смогли спасти 12 человек в то время, как тушили пожар на мансарде жилого дома в Анапе.

Ранее два человека пострадали при пожаре в гостинице в Тольятти.

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