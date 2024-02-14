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На главной линии газопровода в Иране произошел пожар

Mehr: на главной линии газопровода в иранском городе Боруджен произошел взрыв

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Shutterstock

В городе Боруджен в Иране произошел взрыв на главной линии газопровода. Об этом сообщили пожарные службы, по информации агентства Mehr.

Пожар возник между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи. По предварительным данным, пострадавших нет.

На место происшествия выехали спасательные и пожарные бригады. Мэр Боруджена Фатах Кареми сообщил, что подача газа по линии была прекращена. Он отметил, что огонь будет тушиться до полного сгорания оставшегося объема газа в трубе.

Причины происшествия выясняются.

Ранее в Москве загорелся газопровод.

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