На главной линии газопровода в Иране произошел пожар

В городе Боруджен в Иране произошел взрыв на главной линии газопровода. Об этом сообщили пожарные службы, по информации агентства Mehr.
Пожар возник между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи. По предварительным данным, пострадавших нет.
На место происшествия выехали спасательные и пожарные бригады. Мэр Боруджена Фатах Кареми сообщил, что подача газа по линии была прекращена. Он отметил, что огонь будет тушиться до полного сгорания оставшегося объема газа в трубе.
Причины происшествия выясняются.
Ранее в Москве загорелся газопровод.