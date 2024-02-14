Два журналиста получили серьезные ранения при обстреле в секторе Газа

Корреспондент телеканала Al Jazeera Исмаил Абу Омар и фотожурналист Ахмед Матар получили серьезные ранения при атаке израильского беспилотника севернее города Рафах, находящегося на юге сектора Газа. Об этом сообщается на сайте канала.

По информации Al Jazeera, пострадавшие находятся в больнице, им сделают операции.

Накануне посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что любые военные действия израильской армии в Рафахе обернутся катастрофой для города. Дипломат напомнил, что в Рафахе проживают около 1,5 миллиона человек.

До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о планах закончить операцию на юге сектора Газа к 10 марта.

В январе министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Ранее Израиль обвинили в атаках на СМИ за разоблачение его преступлений.