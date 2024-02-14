Жительница Авдеевки рассказала, как ВСУ очищали город от мирных граждан

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «выдавливали» мирных граждан из донецкого города Авдеевки, минируя жилые кварталы и нанося удары по домам не захотевших уезжать людей. Об этом заявила одна из жительниц населенного пункта Валентина, передает РИА Новости.

По ее словам, сначала представители украинских властей предлагали населению «по-хорошему» покинуть город. Они предоставляли гражданам автобусы и в первую очередь заставляли уезжать семьи с детьми.

«Некоторые были семьи, которые готовы были даже пропустить учебный год, хотя были с детьми, но тогда на Украине какое-то постановление было, что в прифронтовых районах детей насильственно эвакуировали», — пояснила женщина.

При этом она добавила, что в какой-то момент местные чиновники и бойцы ВСУ начали использовать более жестокие методы для «очищения» населенного пункта от гражданского населения. В частности, военнослужащие намеренно обстреливали участки и дома оставшихся в Авдеевке людей. Таким образом они пытались запугать жителей, рассказала Валентина.

«Люди уезжали, людям было негде жить во многих случаях, сгорали дома, нас просто обсыпали вот этими вот зажигательными боеприпасами», — вспомнила женщина.

Кроме того, на некоторых улицах города появились противопехотные мины «Лепесток». Валентина уточнила, что украинские солдаты устанавливали мины в тех кварталах, где еще проживали мирные граждане. В результате как минимум трое человек серьезно пострадали от срабатывания этих снарядов, подытожила она.

13 февраля жительница Авдеевки Валентина прибыла в Донецк, перед этим пройдя через линию боевого соприкосновения. Весь путь занял три дня.

Ранее генерал ВСУ заявил, что украинские войска не намерены сдавать Авдеевку.