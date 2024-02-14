В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области запустили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал Старовойт в Telegram-канале.

Незадолго до этого сирену ракетной опасности запустили в Белгороде, Белгородском районе, а также в городе Валуйки.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области.

До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении 19 беспилотников над четырьмя регионами России. По данным ведомства, дроны сбили над Курской, Брянской и Орловской областями, а также Кубанью и акваторией Черного моря.

Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.